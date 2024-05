Droits TV : France TV entre dans la danse

Les semaines passent et avant la dernière journée de la saison du championnat de France, on ne connaît toujours pas le diffuseur pour la saison prochaine (période 2024-2029). Alors que Canal+ et beIN Sports continuent de susciter la polémique, un nouvel acteur pourrait faire son entrée dans la course. Selon les informations de RMC Sport, France Télévisions aimerait se positionner pour le lot 5.

Comme TF1 pour son émission Téléfoot, le gain de ce lot permettrait d’alimenter en images les magazines TV, dont "Tout le sport" pour France 3 qui est diffusé quotidiennement. Si ça avance sur les lots mineurs, la LFP est encore en attente sur les lots majoritaires.