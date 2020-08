Portugal : première convocation pour Francisco Trincão

Le Portugal, toujours champion d'Europe en titre, reprend avec deux rencontres de Ligue des Nations contre la Croatie et la Suède, les 5 et 8 septembre. Pour l'occasion, Fernando Santos a convoqué un groupe de 25 joueurs.

On retrouve notamment Anthony Lopes, qui après une parenthèse, fait son retour. Cristiano Ronaldo est toujours présent au rendez-vous tout comme les Lillois José Fonte et Renato Sanches. À noter également la présence de Francisco Trincão, à peine arrivé au FC Barcelone et appelé pour la première fois de sa jeune carrière en A.

La liste :

Gardiens : Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Rui Patrício (Wolverhampton Wanderers FC) et Rui Silva (Granada CF) ;

Défenseurs : João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (FC Barcelone), Domingos Duarte (Granada CF), José Fonte (LOSC Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Naples) et Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) ;

Milieux : Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers FC), André Gomes (Everton FC), Bruno Fernandes (Manchester United FC), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton) et Sérgio Oliveira (FC Porto) ;

Attaquants : Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers FC), André Silva (Eintracht Francfort), Cristiano Ronaldo (Juventus FC), Trincão (FC Barcelone), Gonçalo Guedes (Valence CF) et João Félix (Atlético de Madrid).