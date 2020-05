Barça : Lionel Messi souhaite un retour de Neymar selon Cesc Fabregas

La crise liée au coronavirus a fortement bouleversé les finances des clubs de football ces dernières semaines. L'impact du Covid-19 devrait également énormément se faire ressentir sur le prochain marché des transferts, dont les dates restent encore à définir par la FIFA. Pourtant, cela n'empêche pas les rumeurs concernant l'avenir de Neymar (28 ans), sous contrat jusqu'en 2022 avec le PSG, de fuser, notamment dans la presse espagnole. Le FC Barcelone semble vouloir faire revenir la star brésilienne en Catalogne mais ne sera peut-être pas en mesure de réaliser ses souhaits.

L'avis de Lionel Messi (32 ans) sur la question peut-il impacter les décisions de la direction blaugrana ? «Leo Messi, Luis Suárez et les autres aimeraient l'avoir dans l'équipe, car il est capable, à tout moment, de leur faire une passe pour marquer et de dribbler, ce qui est quelque chose de difficile dans un football aussi équilibré (comme le nôtre aujourd'hui)», a confié Cesc Fabregas (32 ans), ancien partenaire de la Pulga et de Neymar au FC Barcelone, dans des propos rapportés par Goal. S'il s'agit d'un secret de polichinelle, reste à savoir si le Barça sera en mesure de matérialiser l'envie de sa star argentine cet été.