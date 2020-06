Didier Ollé-Nicolle nouvel entraîneur du Mans

En février dernier, l'US Orléans et Dider Ollé-Nicolle ont mis un terme à leur collaboration. Libre et donc sur le marché, le technicien passé notamment par l'OGC Nice a retrouvé un banc quelques semaines plus tard et il va donc pouvoir reprendre du service dès que cela sera possible.

«Le Mans FC a le plaisir d’annoncer ce lundi la nomination de Didier Ollé-Nicolle au poste d’entraîneur du groupe professionnel. Notre nouveau coach a paraphé un contrat de 2 ans. Didier Ollé-Nicolle, 58 printemps, est un technicien d’expérience qui maîtrise parfaitement le National comme la Ligue 2. Il compte à son actif plusieurs montées, notamment en National avec Raon-l’Étape ainsi que Valenciennes et en Ligue 2 avec Rouen (non validée pour raison administrative) et Clermont (meilleur entraîneur de L2 en 2007 pour France Football). Il a également connu la Ligue 1, à Nice. Le Président Thierry Gomez et l’ensemble du Club lui souhaitent le meilleur sous les couleurs « sang et or ». Bienvenue Didier ! Tous acteurs pour réussir ! Allez Le Mans FC!»