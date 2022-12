Premier League : un retour aux affaires délicat pour le leader Arsenal

La suite après cette publicité

En temps normal, les fins de saison peuvent être fatales aux joueurs juste avant la Coupe du Monde. Cette année, pour la 22e édition un peu particulière s’étant déroulée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre, c’est un petit peu le contraire, et le Mondial 2022 pourrait laisser de sacrées traces en fin de saison 2022-2023 pour les clubs. Arsenal en est un exemple parfait. Auteurs d’un début d’exercice canon en Premier League, allant même jusqu’à prendre cinq points d’avance sur Manchester City en tête du classement avant la trêve imposée par la Coupe du Monde, les Gunners marchaient sur l’eau, ou presque avec un collectif bien huilé qui ne bougeait que très peu.

La blessure de Jesus pourrait faire des dégâts sur le terrain

Avec 10 éléments s’étant envolés pour le Qatar pour représenter leur pays ces dernières semaines, Mikel Arteta pouvait légitimement s’inquiéter des dégâts, tant physiques que psychologiques, faits par ce Mondial. Malheureusement pour le club du nord de Londres, Gabriel Jesus, étincelant depuis son arrivée en provenance des Sky Blues, s’est blessé au genou face au Cameroun, lors du dernier match de poules du Brésil. Le n°9 d’Arsenal est passé sur le billard et devra rester sur le carreau pendant 3 mois. Une bien mauvaise nouvelle pour les Gunners.

Ce pépin physique chamboule pas mal de choses pour Arsenal, tant Gabriel Jesus est une pièce maîtresse du collectif de Mikel Arteta. « C’est un énorme coup pour nous. C’est un joueur si important et il est impossible de le remplacer. Nous avons d’autres joueurs, d’autres alternatives et nous allons essayer de régler cela. La fenêtre des transferts est une option. Nous avons beaucoup de joueurs, nous avons beaucoup de joueurs de l’académie. Nous avons des joueurs qui peuvent performer et nous apporter de la régularité pour nous maintenir ou même nous améliorer », expliquait le technicien espagnol récemment.

Quel rendement pour Nketiah et quelles solutions en interne ?

Concrètement, l’idée est de savoir si la présence d’Eddie Nketiah suffira à pallier l’absence de Jesus dans les prochaines semaines. L’attaquant anglais de 23 ans a certes fait d’énormes progrès au cours des derniers mois, mais sa capacité à performer dans la durée au haut niveau demeure un point d’interrogation crucial du côté de l’Emirates Stadium. Faut-il faire confiance à Nketiah, très gros travailleur également, mais forcément moins habile techniquement que le Brésilien et n’ayant pas autant d’influence que lui dans le jeu ? Telle est la question. Le joueur formé à Arsenal est actuellement le seul attaquant de pointe disponible.

Qu’adviendrait-il si lui aussi venait à se blesser ? Gabriel Martinelli pourrait lui dépanner sur le front de l’attaque, mais cela réduirait considérablement la profondeur de banc. Reiss Nelson, auteur de performances intéressantes ces dernières semaines, s’est blessé face à la Juventus (0-2). Fabio Vieira est une alternative crédible dans le XI de départ, alors que le jeune Marquinhos semble encore un peu juste pour le haut du panier. Sans recrue dans le secteur offensif et en cas de pépins supplémentaires, cela pourrait rapidement amoindrir le rendement des Gunners. Même si le retour très attendu d’Emile Smith Rowe, prévu en janvier, fera le plus grand bien.

L’état physique et psychologique des mondialistes sera aussi à prendre en compte par le staff londonien. William Saliba, défait en finale face à l’Argentine avec les Bleus, n’a quasiment pas joué pendant un mois, tout comme Gabriel Martinelli ou encore Ben White, qui a repris face à la Juve. Bukayo Saka a lui été un élément prépondérable des Three Lions, mais il aura peut-être un peu de mal à digérer l’élimination en quarts face à la France, malgré une partie dominée par les Anglais.

Quel mercato pour une équipe en pleine confiance ?

Le board du club de la capitale reste en tout cas attentif aux avant-postes, notamment avec les pistes menant à João Félix (Atlético) et Mykhaylo Mudryk (Shakhtar), qui sont étudiées de près. Au milieu du terrain, les noms de Danilo (Palmeiras) et de Youri Tielemans (Leicester) reviennent avec insistance depuis plusieurs semaines. L’idée serait alors de renforcer un entrejeu irréprochable depuis le début de saison avec la paire Partey-Xhaka, mais un peu frêle en sortie de banc ou pour la Ligue Europa (Mohamed Elneny et Albert Sambi Lokonga).

Reste à savoir si Arsenal, qui a remporté la Dubai Super Cup, sans beaucoup de mondialistes, en battant l’OL et l’AC Milan avec la manière avant de s’incliner contre le cours du jeu face à la Juventus pendant la Coupe du Monde, mettra la main à la poche au cours du mercato hivernal. En janvier 2022, Mikel Arteta et Edu, le directeur sportif, avaient refusé de recruter et de pallier notamment le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, ce qui avait probablement empêché les Gunners de terminer dans le top 4 et de se qualifier pour la Ligue des Champions.