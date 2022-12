Dubai Super Cup : Arsenal enchaîne contre l'AC Milan et remporte la compétition

La suite après cette publicité

Et de deux pour les Gunners. Ce mardi, Arsenal a remporté son deuxième match disputé dans le cadre de la Dubai Super Cup, une compétition amicale à laquelle participent également l'OL et Liverpool, face à l'AC Milan (2-1, 4 TaB à 3). Les hommes de Mikel Arteta ont globalement maîtrisé les débats et mérité leur victoire face aux champions d'Italie en titre. Si les Anglais pouvaient compter sur le retour de Thomas Partey et de Ben White dans le XI de départ après la Coupe du Monde, et qu'il y avait quand même du beau monde sur la pelouse, les deux formations évoluaient sans plusieurs internationaux (Ramsdale, Saliba, Xhaka, Saka, Martinelli, mais aussi Giroud, Hernandez ou encore Leão). Arsenal a fait la différence en première période. D'abord grâce à un joli coup franc à 20 mètres transformé par le pied gauche de Martin Ødegaard (21e).

Avant qu'un Reiss Nelson remuant sur son couloir gauche ne fasse le break sur un service idéal d'un Fabio Vieira très en jambes (42e). Et ce alors que Divock Origi s'était créé la première occasion de la partie, d'un superbe enchaînement contrôle orienté derrière la jambe d'appui - frappe enroulée ayant mystifié Rob Holding et terminé sa course sur le haut de la transversale des Gunners (11e). La seconde période a été un brin plus équilibrée et a vu l'ACM réduire l'écart au tableau d'affichage, Fikayo Tomori ayant pris le meilleur de la tête sur Gabriel Magalhães après un corner botté par Sandro Tonali (78e). L'actuel leader de Premier League a su tenir bon et résister aux Italiens en fin de partie. À noter que comme contre l'OL (3-0, 2 TaB à 1), les Gunners ont remporté la séance de tirs au but (4-3) leur permettant d'obtenir un point supplémentaire et de remporter cette Dubai Super Cup. Si Ciprian Tătăruşanu a stoppé le penalty du jeune Matt Smith, Karl Hein a repoussé la tentative de Brahim Diaz et Rade Krunić n'a pas cadré la dernière de cette belle affiche.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Arsenal

AC Milan