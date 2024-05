Arsenal lance son nouveau maillot domicile 2024-25 avec une sacrée nouveauté !

Après l’OL, cette semaine est riche en lancements de maillots du côté d’adidas. Cette fois-ci c’est au tour d’Arsenal de dévoiler sa nouvelle tunique domicile 2024-25. La marque aux trois bandes et les Gunners ont décidé d’apporter une sacrée nouveauté à ce nouveau kit qui remet à l’honneur le canon emblématique des Gunners. Afin de mettre en valeur ce symbole, affiché hors de l’écusson du club pour la première fois depuis la saison 1989/90, le coloris rouge et blanc traditionnel du maillot se voit agrémenté de détails bleu marine qui lui apportent une touche de modernité.

Le design du maillot, qui bénéficie de trois bandes adidas bleu marine jouit d’une approche minimaliste, avec une base rouge et blanche et l’utilisation d’un matériau unique pour plus de confort et une impression de profondeur quand on observe le maillot de près. À noter que ce nouveau maillot domicile sera inauguré, une fois n’est pas coutume, par l’équipe d’Arsenal féminine à l’occasion de la finale du Championnat d’Angleterre de football féminin (Women’s Super League) qui l’opposera à Brighton, le samedi 18 mai.

