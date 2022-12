Amical : Arsenal corrige l'OL

Depuis quelques jours, les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont repris le chemin de l'entraînement. Après un stage à Murcie en Espagne, les hommes de Laurent Blanc se sont envolés pour Dubai. Outre la préparation physique, des matches amicaux sont au menu. Ce jeudi, l'OL a d'ailleurs affronté Arsenal, leader de Premier League. En première période, les Lyonnais, avec un onze composé de Lopes, Henrique, Lukeba, Diomandé, Gusto, Tolisso, Aouar, Caqueret, Faivre, Lacazettte et Dembélé, ont été malmenés.

Les Gunners ont, en effet, inscrit trois buts durant les 45 premières minutes. Gabriel, Nketiah et Fabio Vieira ont été les buteurs côté anglais. En deuxième période, l'OL a tenté avec Lacazette et Dembélé, sans trouver la faille. Laurent Blanc a donc fait entrer du sang neuf à l'heure de jeu (JRA, Lepenant, Thiago Mendes, Cherki et Tetê). Certains, à l'image de Cherki, ont tenté d'apporter offensivement. Mais finalement les Rhodaniens ne sont pas parvenus à inscrire un but. Ils se sont donc inclinés 3 à 0 face aux Londoniens avant de perdre, également (1-2), lors de la séance de tirs au but organisée au coup de sifflet final.