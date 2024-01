TdC : deux surprises dans le groupe du PSG

Ce soir, le Paris Saint-Germain, champion de France, va affronter Toulouse, vainqueur de la Coupe de France, lors du Trophée des Champions. Une rencontre qui se déroulera exceptionnellement au Parc des Princes, et ce après le report d’une rencontre prévue l’été dernier en Thaïlande. Pour ce choc, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs.

Parmi eux, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Achraf Hakimi et Kang-In Lee, qui ont donc été autorisés à jouer cette rencontre alors qu’ils vont disputer la CAN et la Coupe d’Asie. Deux belles surprises donc. La recrue Lucas Beraldo n’est pas présente. Même chose pour plusieurs joueurs blessés ou en reprise à l’image de Nuno Mendes et Arnau Tenas.