ASSE : la descente aux enfers de Fredy Guarin

Passé par l’AS Saint-Etienne, le FC Porto ou encore l’Inter Milan, Fredy Guarín a pris sa retraite des terrains en 2021. Malheureusement, il connaît une après-carrière extrêmement compliquée. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, l’ancien milieu de terrain colombien a avoué dans un entretien à la Gazzetta dello Sport qu’il souffrait de problèmes d’alcoolémie, qui l’ont poussé à des idées très sombres, mais qu’il chasse chaque jour ses démons afin de les faire disparaître.

« L’alcool a dévasté ma vie, mais j’ai pu renaître. Je travaille tous les jours pour chasser ces fantômes, pour redevenir moi-même. Après avoir arrêté de jouer en 2021, je me suis engagé sur un chemin difficile, j’ai pris des chemins de traverse et j’ai été consumé par l’alcool. Pendant longtemps, je n’ai pas eu de limites. J’ai gaspillé mon âme, mais quand j’ai réalisé que je perdais le contrôle, j’ai dit 'ça suffit’. Il sera toujours un adversaire difficile à battre, disons-le comme ça. Mais je travaille sur moi, sur ma nouvelle vie et sur ma santé. Tout cela pour mes enfants et pour ceux qui m’entourent », a révélé l’ex-international colombien âgé de 38 ans, qui n’a pas souhaité parler d’une potentielle tentative de suicide.