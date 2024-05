Nantes : Franck Kita annonce la couleur pour le mercato estival

Une fois encore, le FC Nantes a joué avec le feu. Pour la deuxième fois en trois ans, la formation des bords de l’Erdre a flirté avec la relégation. Cette saison, malgré trois défaites et deux nuls pour conclure sa saison, le FCN a réussi à terminer à la 16e place du classement, échappant de peu au barrage et surtout à la descente en Ligue 2. Un énième exercice qui a encore été agité en coulisses, une spécialité des patrons.

25 M€ pour recruter

Le 19 mars dernier, la famille Kita engageait le troisième entraîneur de la saison en rappelant Antoine Kombouaré, moins d’un an après l’avoir licencié, pour sauver le club et remplacer Jocelyn Gourvennec, qui avait succédé à Pierre Aristouy en novembre dernier. Histoire de bien rappeler à tout le monde la réputation bien méritée des Kita de famille lessiveuse de coaches (20 entraîneurs depuis 2007 !) Sur le papier, le Kanak a réussi sa mission. Mais en huit matches, le bilan des Canaris sous ses ordres est loin d’être fameux (2 victoires, 2 nuls, 4 défaites). De quoi faire passer ce maintien comme un petit miracle plutôt qu’une opération sauvetage rondement menée.

Après une nouvelle saison éreintante pour tout le monde, à quoi faut-il s’attendre lors du prochain mercato ? Le FC Nantes va-t-il mettre le paquet pour s’éviter une nouvelle lutte pour le maintien ? Difficile à dire, les clubs de L1 ne sachant toujours pas combien la vente des droits TV va leur rapporter. Pour l’heure, seuls la prolongation de Nicolas Pallois et le transfert définitif de Tino Kadewere ont été évoqués dans la presse. Dimanche dernier, juste avant le dernier match de la saison à Monaco (défaite 4-0), Franck Kita a rencontré les médias pour faire le point sur l’ambition du club et la teneur du prochain mercato estival.

Un plan d’action déjà dessiné

Le premier objectif du directeur général délégué du FCN a tout d’abord été de rassurer en annonçant que les Canaris devraient investir environ 25 M€ sur les transferts, comme l’an dernier, et malgré l’incertitude liée aux droits TV. « On sera sur la même tendance, même si on ne connaît pas les droits TV, 30 % du budget », a-t-il déclaré dans les colonnes d’Ouest France, en ajoutant, sans donner de noms, qu’il a déjà un plan d’action bien défini. « C’est vu avec le coach. Je sais exactement quels postes et quelles positions. Depuis que le maintien est acquis, on a travaillé avec notre nouvelle cellule de recrutement, notre coach maison. Il connaît tout l’effectif, tous les joueurs. Ça a facilité le travail. »

Prêt à renforcer son effectif de manière significative, Franck Kita a également tenu à rappeler que le club jaune et vert n’écartait pas de belles ventes. « On n’a pas besoin de vendre pour acheter. Mais ça fait partie du football et des affaires. Et je crois que ces dernières années, on s’est attaché à mieux vendre. » Vendre oui, mais pas tous les joueurs. Chez les Canaris, il y a des intransférables. « Oui, mais je ne veux pas vous donner les noms, car le mercato dure quatre mois. Je ne rentrerai pas dans les cas personnels. » Patience…