Turquie : Hatayspor ne rejouera plus de la saison et ne sera pas relégué !

Devant la tragédie qui touche la Turquie et la Syrie, le football n’a plus vraiment d’importance. Après le séisme meurtrier, la Turquie est à l’arrêt et le football ne reprendra pas de si tôt comme l’a confié le président de la fédération turque lors d’une conférence de presse exceptionnelle. «Notre douleur est grande. Par conséquent, à partir d’aujourd’hui, nous avons décidé de reprendre nos matchs de championnat les 3 et 4 mars prochain», a ainsi expliqué Mehmet Büyükekşi.

Ce séisme a aussi grandement touché la ville Antakya où évolue le club d’Hatayspor. L’international ghanéen Christian Atsu, qui évolue dans le club, n’a toujours pas été retrouvé. Le président Mehmet Büyükekşi a confirmé que Hatayspor ne rejouera plus de la saison et ne serait pas relégué non plus. «Hatayspor Club a envoyé une lettre aujourd’hui. Le club nous a informés qu’il ne jouerait pas les derniers matchs cette saison. Si Gaziantep FK (ndlr : autre ville grandement touchée par le séisme) veut se retirer de la ligue, nous prévoyons de continuer avec 17 équipes, à condition que les droits de notre club restent intacts. (…) Il y a actuellement 19 équipes. Normalement, 4 équipes devraient être reléguées. 3 équipes viendraient et nous continuerions avec 18 équipes l’année prochaine. Si 2 de nos équipes se retirent, 2 équipes seront reléguées. Comme 3 équipes monteront, la Super League continuera avec 20 équipes l’année prochaine.» Une décision logique.

