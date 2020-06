L'agent d'Osimhen calme le jeu

Annoncé avec insistance du côté du Napoli ces derniers jours comme futur remplaçant de Arkadiusz Milik en partance pour la Juventus, l'attaquant nigérian Victor Osimhen (21 ans), auteur de 18 buts en 38 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison, est attendu en milieu d'après-midi du côté de la cité napolitaine. Des négociations qui semblent en bonne voie, mais Osita Okolo, l'agent principal de l'international nigérien des moins de 21 ans, a tenu à calmer le jeu concernant son joyau. «Victor aime Naples, une ville fantastique, et bien sûr il aime Naples en tant qu'équipe. L'intérêt d'un grand club italien ne m'étonne pas personnellement si l'on considère sa performance avec Lille. Mais si l'on parle de la série A, il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte...»

D'autres facteurs sont à prendre en compte et plus particulièrement un qui n'a pas échappé à l'agent du joueur. «Le thème du racisme. En Italie, il y a un gros problème de mon point de vue, malheureusement c'est un phénomène très répandu. En tout cas, le dernier mot sur son avenir sera celui de Victor et de personne d'autre», a-t-il indiqué, à TMW. Si l'attaquant semble apprécier le club, une chose est sûre, ce facteur pourrait peser dans la balance.