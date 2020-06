Le LOSC et Victor Osimhen à Naples pour finaliser le transfert de tous les records

Révélation de la saison du côté du LOSC, Victor Osimhen (21 ans) a été élu meilleur joueur africain de l'année il y a quelques jours. Mais l'attaquant international nigérian (8 sélections - 4 buts) ne reportera peut-être plus les couleurs du club nordiste en match officiel. Celui qui a marqué 18 buts en 38 matches toutes compétitions confondues a attiré le regard de plusieurs grands clubs. Naples en fait partie et souhaiterait s'attacher ses services.

Le club italien, déjà intéressé pour le recruter l'an dernier alors que le Nigérian évoluait du côté de Charleroi (Belgique), a entamé des discussions avec son représentant ainsi que le LOSC depuis plusieurs semaines. Au cours des derniers échanges, qui ont été initiés ces derniers jours, le club d'Aurelio de Laurentiis a manifesté son intention de mettre une somme conséquente sur la table. Selon nos informations, une offre orale de 60 M€ a été soufflée par le Napoli aux dirigeants lillois. Une proposition balayée d'un revers de la main par le LOSC qui en demande beaucoup plus.

Victor Osimhen priorité de Naples

Des négociations se sont poursuivies sur un bateau au large de Monaco ces dernières heures entre le directeur sportif de Naples Cristiano Giuntoli, le président du LOSC Gérard Lopez, Luis Campos, les agents du Jean Gerard Benoit Czajka et Didier Frenay, ainsi que Victor Osimhen lui-même. Les Partenopei et le joueur sont tombés d'accord sur un contrat de cinq ans. Reste désormais aux deux clubs à s'entendre sur les modalités du transfert et du montant de l'indemnité. Mais tout porte à croire qu'elle devrait atteindre au minimum les 80 M€.

Preuve que le dossier est très chaud, le départ en jet privé du joueur, de Luis Campos et du directeur sportif de Naples pour la cité napolitaine. Les négociations vont donc se poursuivre entre les différents protagonistes durant les prochaines heures, voire même les prochains jours. Une chose est sûre. Naples, et en particulier Gennaro Gattuso, ont fait de Victor Osimhen leur priorité estivale pour remplacer un Arkadiusz Milik partant pour la Juventus, et vont mettre tout en oeuvre pour le recruter. Y arriveront-ils ? Premiers éléments de réponse dans les prochaines heures.