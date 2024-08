Martín Satriano prêté au RC Lens

Annoncé dans le viseur de Brest, longtemps en négociations avec le joueur, ou encore l’Olympique de Marseille, Martín Satriano (23 ans) a finalement décidé de rejoindre le RC Lens comme nous vous le révélions dernièrement. En quête d’un attaquant pour combler le départ d’Elye Wahi à l’OM, le club artésien a, en effet, jeté son dévolu sur le buteur international uruguayen de l’Inter Milan. Prêté lors des trois dernières saisons (deux saisons à Brest et une saison à Empoli), le natif de Montevideo dispose d’une solide expérience et va donc venir renforcer l’attaque lensoise.

« Hissez haut, Satriano ! Adroit devant le but et généreux dans l’effort, l’avant-centre uruguayen Martin Satriano (23 ans) est prêté au Racing avec option d’achat. Le joueur aux 48 apparitions en Ligue 1 McDonald’s arrive en Artois avec sa connaissance du championnat et sa détermination de porter haut les couleurs sang et or… », précise le communiqué des Sang et Or pour officialiser la nouvelle. Après avoir passé sa visite médicale, Satriano s’est engagé pour une saison. A noter qu’il s’agit d’un prêt avec option d’achat (pas automatique) de 5 M€. Un joli coup pour le club coaché par Will Still qui va donc disposer d’une option supplémentaire en attaque. Il portera le numéro 9.