Ligue 1 : la LFP veut réduire la taille des effectifs

Trente-cinq joueurs par club, c'est la moyenne actuellement observable au sein des effectifs de Ligue 1. Un chiffre qui pourrait cependant rapidement évoluer au regard des dernières aspirations de la Ligue de Football Professionnel. Réduire le nombre de joueurs professionnels dans les écuries de l'élite du football français est, en effet, une direction souhaitée de longue date par Vincent Labrune, le président de la LFP. Un désir également partagé par Jean-Marc Mickeler, patron de la Direction nationale du contrôle de gestion.

À ce titre, le boss de la DNCG rappelait dernièrement «l'importance de profiter de toutes les fins de contrat pour entamer une déflation des salaires», et préconisait une «discipline collective» des clubs par l'introduction d'une forme de salary-cap et d'une limitation du nombre de joueurs «dès la saison prochaine». Une mesure principalement envisagée pour des raisons financières et qui peut s'expliquer par les conséquences catastrophiques de la crise sanitaire et du fiasco Mediapro. Egalement défendu par la Direction technique nationale qui s'appuie sur le constat que la quasi-totalité du temps de jeu se concentre sur 16 ou 17 éléments, ce numerus clausus de joueurs pourrait rapidement voir jour.

25 joueurs maximum et une masse salariale limitée à 70 % du chiffre d'affaires !

Dans cette optique, L'Equipe indique même, ce samedi, que la LFP réfléchirait actuellement à limiter le nombre de contrats professionnels à 25 par club. Un seuil qui ne prendrait, cependant, pas en compte les premiers contrats pros. Cela donnerait alors une prime aux clubs formateurs et qui irait dans le sens du dispositif visant à allonger la durée du premier contrat pro jusqu'à cinq ans (3+1+1) pour permettre aux clubs de profiter plus longtemps des joueurs dont ils financent la formation.

Concernant l'encadrement de la masse salariale des clubs, la DNCG a, quant à elle, présenté cette semaine au conseil d'administration de la Ligue un nouveau rapport ayant pour objectif de contenir l'endettement des clubs français, tout en limitant la masse salariale de ces derniers à 70 % de leur chiffre d'affaires. Si des mesures concrètes sont attendues prochainement, notamment à l'issue d'une concertation prévue entre la Ligue et les représentants des clubs et des joueurs, certains dirigeants tels que Laurent Nicollin, président de Montpellier et de Foot Unis, le syndicat des clubs, a d'ores et déjà expliqué que réduire les effectifs est nécessaire pour abaisser la masse salariale dès cet été. Une nécessité économique qui pourrait malgré tout laisser plusieurs joueurs professionnels sur le carreau...