Euro 2020 : comment les Bleus s'en sortent face aux Suisses

Ce lundi, les Bleus vont tenter d'arracher leur place en quart de finale de l'Euro. Mais pour cela, il faudra battre les Suisses, qui ont fini troisièmes de la poule A derrière l'Italie et le Pays de Galles. Pour autant, on connaît plutôt bien nos voisins et surtout cette confrontation est un véritable classique des compétitions internationales.

En effet, en 2004, pour l'Euro, les Bleus se retrouvent dans le groupe de la Croatie, de l'Angleterre et de la Suisse. Les Français vont s'imposer tranquillement sur le score de trois buts à un. Le premier but est l'œuvre de Zinedine Zidane, les Helvètes égalisent par l'intermédiaire de Johan Vonlanthen avant que Thierry Henry ne s'offre un doublé en seconde période.

Les Bleus assomment la Suisse en 2014

Deux ans plus tard, en Coupe du Monde, rebelote. Les Français croisent sur leur chemin leur voisin. Mais cette fois, pas de vainqueur malgré une domination française. Score final 0-0, cela n'empêchera pas quelques semaines plus tard Zidane et compagnie d'arriver jusqu'en finale de cette compétition, ne s'inclinant qu'aux tirs au but contre l'Italie.

Petit bon en avant. Coupe du Monde 2014, cette fois les Bleus sont prêts et Karim Benzema aussi. Ils écrasent littéralement les Suisses avec une première période de très haute volée. Olivier Giroud, Blaise Matuidi et Mathieu Valbuena marquent les buts en première période et Benzema, qui se rattrapera en seconde période, s'offre le luxe de manquer un penalty. En deuxième mi-temps, Benzema et Sissoko trouvent la faille, mais les Suisses aussi par l'intermédiaire de Dzemaili et de Xhaka. Score final 5-2.

4 matches nuls en 7 confrontations depuis 2003

Enfin, dernière rencontre entre les deux formations en compétition à l'Euro 2016, en France. Une nouvelle fois, aucune des deux équipes ne trouvera la faille et la confrontation accouchera d'un 0-0 entre les deux favoris de cette poule (la Roumanie et l'Albanie faisaient visiblement figure de sparring-partner). Paul Pogba et les Français eurent les meilleures occasions, sans trouver la faille.

En outre, les deux nations se sont rencontrées aussi en match amical (2-0 pour les Bleus) et en éliminatoires de la Coupe du Monde (0-0 puis 1-1). La bonne nouvelle, c'est que depuis 2003, les Bleus n'ont jamais perdu contre les Suisses. En revanche, le pays de Rodger Federer les a souvent tenus en échec (4 nuls en 7 matches). Cette fois, les Bleus, il va falloir l'emporter et envoyer un message à l'Europe.