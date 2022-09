Marcelo, un demi dieu du foot en Grèce

La suite après cette publicité

C'est une page du Real Madrid qui s'est tournée cet été. Marcelo a quitté le club madrilène, dans lequel il aura évolué la majeure partie de sa carrière professionnelle après son départ du Brésil et de son club formateur, Fluminense. Durant ses 15 années passées dans la capitale espagnole, le Brésilien aura aidé le club madrilène à fournir son armoire à trophées autant que la sienne au niveau individuel.

Avec notamment 5 Ligue des Champions, 6 titres de Champion d'Espagne, 4 Coupes du Monde des Clubs et encore beaucoup d'autres trophées majeurs remportés avec le club de la capitale espagnole, il restera comme l'un des meilleurs latéraux gauches de sa génération et même de l'histoire. En terme de statistiques, peu de joueurs peuvent se targuer d'avoir les mêmes avec un profil aussi défensif que le sien. En 583 rencontres avec la Casa Blanca, il aura marqué 38 réalisations et délivré 103 passes décisives. Un monument on vous disait.

Des débuts face à Nantes ?

Mais comme toutes les idylles ont une fin, le joueur de 34 ans s'en est allé libre à la fin de son contrat avec le Real Madrid et il a rejoint l'Olympiakos Le Pirée au début du mois de septembre. Alors que son palmarès et son statut de légende du football parlent pour lui, les observateurs du ballon rond voyaient Marcelo rejoindre un des meilleurs clubs de la planète ou au moins une équipe de premier plan qui devait jouer la Coupe aux Grandes Oreilles cette saison.

Pour le moment, le latéral gauche n'a pas encore joué avec le club grec mais il devrait apporter toute son expérience des grands rendez-vous à sa nouvelle équipe. D'ailleurs, il se pourrait bien qu'il fasse ses débuts face à Nantes pour le premier match de du club du Pirée en Ligue Europa ce jeudi. Une bien mauvaise nouvelle pour les joueurs d'Antoine Kombouaré qui tomberaient sur un os si cela se confirme. En tout cas, il reste un motif de satisfaction, le Brésilien n'en a pas fini avec le football et ça, tous les amateurs du ballon rond s'en réjouissent.