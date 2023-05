Nottingham Forest- Arsenal : les compositions officielles

Arsenal affronte Nottingham Forest ce samedi à 18h30, pour le compte de la 37e journée de Premier League, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après leur écrasante défaite contre Brighton (3-0), les hommes de Mikel Arteta ont désormais quatre points de retard sur Manchester City, qui compte un match en moins, et ont certainement dit adieu au titre. Ils ont également déjà assuré leur deuxième place.

Pour cette rencontre sans forcément d’enjeux apparents pour les Gunners, le technicien espagnol, qui doit composer sans Saliba et Zinchenko, a aligné un 4-3-3 avec un milieu composé de Jorginho, Odegaard et Partey. Gabriel Jesus occupera la pointe de l’attaque aux côtés de Saka et Trossard.

Les compositions officielles :

Nottingham Forest : Navas – Worrall, Niakhaté, Felipe – Aurier, Yates, Mangala, Lodi – Gibbs-White, Awoniyi, Danilo.

Arsenal : Ramsdale – White, Kiwior, Gabriel, Xhaka – Odegaard, Jorginho, Partey – Saka, Jesus, Trossard.