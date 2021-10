Saint-Étienne-Lyon : les compositions des équipes

Ce soir, « le Chaudron » de Geoffroy-Guichard accueille le 123e derby de l'histoire entre Saint-Étienne et Lyon, dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Les Verts, étrillés par Nice la semaine passée (3-0), sont lanterne rouge du championnat et comptent sur ce match spécial pour se relancer. Claude Puel abandonne sa défense à trois centraux pour revenir à quelques chose de plus classique. Harold Moukoudi et l'expérimenté Timothée Kolodziejczak forment la charnière. Mahdi Camara occupe lui le côté droit de la défense, comme lors du derby à Décines de l'an passé (2-1, le 8 novembre 2020). Ryad Boudebouz, auteur d'une entrée encourageante face aux Aiglons, démarre en position de meneur.

La suite après cette publicité

Pour sa part l'Olympique Lyonnais remonte doucement au classement et les idées de son entraîneur Peter Bosz se mettent peu à peu en place. Ce soir encore, l'irrésistible Lucas Paquetá débute en pointe, épaulé par Xherdan Shaqiri sur l'aile droite. Emerson suspendu, c'est Henrique qui est titulaire au poste de latéral gauche.

Les compositions d'équipes :

Saint-Étienne : Green - Camara, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Neyou, Youssouf - Nordin, Boudebouz, Bouanga - Khazri

🔥 Nos 𝐗𝐈 Stéphanois pour le #Derby ! 👊 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 3, 2021

Lyon : Lopes - Dubois, J. Boateng, Diomandé, Henrique - Caqueret, Guimarães - Shaqiri, Aouar, Toko Ekambi - Paquetá

La composition de notre équipe pour le derby !



ALLEZ LES GARS ! 💪🔴🔵#ASSEOL pic.twitter.com/OiPM4AmqOd — Olympique Lyonnais (@OL) October 3, 2021

Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui et misez pour ce derby 150€ sur une victoire 2-1 de l’OL pour tenter de remporter 1095 € (cote à 7,30). (cotes soumises à variation)