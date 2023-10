Italie : Gianluigi Donnarumma vise un record

La suite après cette publicité

Samedi (20h45), l’Italie affrontait Malte à l’occasion des éliminatoires de l’Euro 2024. Deuxième de son groupe, la Squadra Azzura s’est largement imposée (4-0) à Bari et recolle ainsi à l’Ukraine (qui compte un match en plus) mais réduit aussi l’écart avec l’Angleterre, invaincu depuis le début de sa campagne européenne. Avec cette rencontre, Gianluigi Donnarumma a également eu l’occasion de porter son nombre d’apparitions en sélection transalpine à 57. Devant la presse, le portier du Paris Saint-Germain avait d’ailleurs évoqué ses objectifs dont celui d’accrocher le record de cap détenu par la légende du football italien, Gianluigi Buffon (176 sélections).

«Je souhaite toujours donner le meilleur de moi-même, bien m’entraîner et me rendre disponible quand il le faut pour la sélection, l’entraîneur et le staff. Je vais essayer de jouer le plus grand nombre de matchs possible et personne ne peut savoir jusqu’où je vais aller. Et peut-être qu’on pourra faire la comparaison avec le nombre de sélections de Gianluigi Buffon, quelqu’un qui a marqué l’histoire de notre pays. Cela sera difficile, mais je ferai tout pour me rapprocher de ce record», a affirmé le Parisien.