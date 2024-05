OM : Pierre-Emerick Aubameyang refuse la comparaison avec Didier Drogba

Elu meilleur joueur africain de la saison, l’attaquant de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, a remporté pour la deuxième fois de sa carrière le Prix Marc-Vivien Foé décerné par France 24 - RFI. Après l’avoir remporté avec l’ASSE en 2013, l’international gabonais égalise l’ancien joueur du LOSC, Gervinho, qui l’a également remporté à deux reprises (2010, 2011). Serial buteur de l’OM et joueur africain, c’est à un notre joueur ivoirien que PEA a été comparé cette saison : Didier Drogba. Avec 29 buts cette saison toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Dortmund et d’Arsenal se rapproche du record de Drogba et ses 32 buts avec Marseille.

«Je pense qu’il n’y a pas de comparaison possible : Drogba reste Drogba. C’est une légende. Après, je suis très heureux et très fier que les gens y pensent. Mais on est deux joueurs complètement différents. Lui, c’est la légende, et moi, je veux continuer à écrire mon histoire. J’ai eu l’occasion de lui dire que c’était mon idole quand j’étais plus jeune. Je ne sais pas s’il s’en rend compte mais c’est quelqu’un qui a inspiré énormément du monde et notamment moi, dans ma carrière et mon parcours africain. Il a inspiré une génération par son talent et son travail», a expliqué l’international gabonais lors de son grand entretien avec France 24 - RFI.