Le calendrier de la saison 2025-26 de Premier League est dévoilé !

La Premier League a un nouveau roi. En 2024-25, Liverpool a été sacré champion d’Angleterre, après une saison plus que réussie sous les ordres d’Arne Slot. Le Néerlandais a parfaitement su prendre le relai de Jürgen Klopp. En effet, les Reds ont terminé l’année avec 84 points au compteur, soit dix de plus qu’Arsenal (2e) et treize de plus que Manchester City, qui a fini sur la troisième marche du podium après une saison cauchemardesque. En août prochain, les compteurs vont être remis à zéro et les 19 autres pensionnaires du championnat anglais vont tenter de faire tomber Liverpool.

Ce mercredi d’ailleurs, tous les clubs ont pu y voir un peu plus clair puisque la Premier League a dévoilé le calendrier de la saison 2025-26. Et il y a plusieurs dates importantes à retenir parmi les 380 rencontres qui vont avoir lieu. Lors de la première journée, les Reds, champions en titre, ouvriront le bal à Anfield face à Bournemouth le vendredi 15 août à 20 heures (21h en France). Le lendemain, Manchester City se déplacera pour défier Wolverhampton. Dimanche 17 août, les amoureux de ballon rond seront gâtés avec un Chelsea-Crystal Palace à 15 heures et un Manchester United-Arsenal à 17h30. Enfin, Leeds et Everton clôtureront cette première journée le lundi 18 août.

De belles affiches très rapidement dans la saison

La semaine suivante, Manchester City accueillera Tottenham pendant que Liverpool se déplacera à Newcastle. Le club de la Mersey enchaînera le week-end suivant avec la réception d’Arsenal. Le week-end du 13 et 14 septembre, place au derby entre Manchester City et Manchester United à l’Etihad Stadium. Un match attendu par la recrue Rayan Cherki. Lors de la cinquième journée, les Skyblues enchaîneront par un déplacement à l’Emirates Stadium pour affronter Arsenal. Dans le même temps, Manchester United recevra Chelsea à Old Trafford. Les Blues accueilleront Liverpool lors de la 7e journée. Les Reds enchaîneront le week-end suivant avec la réception de Manchester United.

Le dixième acte de Premier League nous offrira un savoureux derby de Londres entre Tottenham Hotspur et Chelsea au début du mois de novembre. La semaine suivante, Manchester City accueillera Liverpool. De leur côté, les Spurs recevront Manchester United. Tottenham jouera un autre derby de Londres la journée suivante à Arsenal. Lors de la 20e journée, Manchester City croisera le fer à la maison avec Chelsea au début du mois de janvier 2026. Gros choc le week-end suivant entre Arsenal et Liverpool. Un club qui terminera sa saison par un match à domicile face à Brentford. De son côté, Manchester City accueillera Aston Villa, pendant qu’Arsenal se déplacera à Crystal Palace.

Les principales dates à retenir :

1ère journée :

Manchester United - Arsenal

2e journée :

Manchester City- Tottenham

Newcastle United - Liverpool

3e journée :

Liverpool - Arsenal

4e journée :

Manchester City - Manchester United

5e journée :

Arsenal - Manchester City

Manchester United - Chelsea

7e journée :

Chelsea- Liverpool

8e journée :

Liverpool - Manchester United

10e journée :

Tottenham Hotspur - Chelsea

11e journée :

Manchester City - Liverpool

Tottenham - Manchester United

12e journée :

Arsenal - Tottenham Hotspur

13e journée :

Chelsea - Arsenal

17e journée :

Tottenham - Liverpool

20e journée :

Manchester City - Chelsea

21e journée :

Arsenal - Liverpool

22e journée :

Manchester United - Manchester City

23e journée :

Arsenal -Manchester United

24e journée :

Tottenham - Manchester City

25e journée :

Liverpool - Manchester City

Manchester United - Tottenham

27e journée :

Tottenham - Arsenal

28e journée :

Arsenal - Chelsea

30e journée :

Liverpool - Tottenham Hotspur

32e journée :

Chelsea - Manchester City

33e journée :

Chelsea - Manchester United

Manchester City - Arsenal

35e journée :

Manchester United - Liverpool

36e journée :

Liverpool - Chelsea

37e journée :