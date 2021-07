Une légende de Dortmund place Kylian Mbappé loin devant Erling Haaland !

Durant ces deux dernières saisons, les comparaisons n'ont pas cessé entre les deux futurs protagonistes du football européen et mondial : le Français Kylian Mbappé et le Norvégien Erling Haaland. L'un est champion du monde 2018 et finaliste de la Ligue des Champions 2020, l'autre empile les buts avec le Borussia Dortmund (41 buts en 41 matchs la saison passée). Mais d'après l'ancien défenseur du BVB Jurgen Kohler, vainqueur de la Coupe aux Grandes Oreilles en 1996 avec les Borussen, le buteur du Paris Saint-Germain est loin devant son homologue norvégien.

La suite après cette publicité

«Ce (Haaland, ndlr) n’est pas encore un joueur de classe mondiale. C’est un attaquant de premier plan et il a toutes les compétences pour le faire. Mais il doit encore le prouver. Il doit faire appel à son potentiel chaque saison et montrer qu’il a le pouvoir de décider du résultat d’un match. Kylian Mbappé a le plus grand potentiel. Je le vois davantage comme un footballeur de classe mondiale, car il ne mise pas seulement sur la vitesse. Ce qu’il fait ! Crochets courts, contrôle de balle court, Mbappé ne fait rien d’imprudent. A 21 ans, il est déjà si loin : c’est extraordinaire. Je suis sûr qu’il trouvera toujours des outils pour qu’il ne puisse pas être arrêté. Et avec l’expérience vient la classe mondiale» a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Ruhr Nachrichten.