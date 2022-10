LdC (F) : l'OL humilié par Arsenal, le Barça détruit Benfica

Sacré pour la 8e fois l'an passé, l'Olympique Lyonnais remettait son titre en jeu à partir de ce mercredi. À l'occasion de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions féminine, les Lyonnaises accueillaient Arsenal, vainqueur de l'épreuve en 2007 et deuxième du championnat d'Angleterre la saison dernière. Au Parc OL, les joueuses de Sonia Bompastor se sont rapidement retrouvées menées. Caitlin Foord a ouvert le score (13e) avant que Frida Leonhardsen-Maanum ne double la mise (23e). L'internationale française Melvine Malard a réduit l'écart sur une passe de Lindsey Horan (27e), mais Beth Mead, deuxième du classement du Ballon d'Or, est venue enfoncer le clou avant la pause (45e+1).

Dans le deuxième acte, l'OL a explosé en deux minutes, encaissant les doublés de Caitlin Foord (68e) et Beth Mead (69e), coup sur coup. Après ce cinglant revers 5 buts à 1, l'OL est dernier du groupe C, derrière Arsenal, la Juventus et Zurich. Les Lyonnaises se rendront à Turin lors de la prochaine journée, programmée le 27 octobre. Dans le même temps, finaliste malheureux de la précédente édition, le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée de Benfica (9-0). L'attaquante nigériane Asisat Oshoala a offert les deux premiers buts à ses coéquipières, Patricia Guijarro (1ère) et Aitana Bonmati (14e), avant d'inscrire le troisième but (34e). En seconde période, Mariona Caldentey a corsé l'addition (50e), imitée par Ana-Maria Crnogorcevic (65e), Geyse (67e, 88e), Pina (77e) et Oshoala pour un doublé (84e). Les Barcelonaises prennent la tête du groupe D devant le Bayern Munich.