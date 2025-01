OL : le constat lucide de Jordan Veretout malgré la victoire face à Montpellier

Ce samedi soir, l’OL a réalisé un hold-up face à Montpellier lors de la 16e journée de Ligue 1. Dominée dans le jeu, la formation lyonnaise, peu inspirée techniquement, a su marquer dans le temps additionnel après un CSC malheureux de Khalil Fayad. Un scénario cruel et une victoire pas vraiment légitime. C’est d’ailleurs le constat de Jordan Veretout au micro de DAZN après le match.

«Je pense que ce soit on va retenir que la victoire. On n’a rien créé, rien démontré. Ce n’est pas à l’image de l’équipe, il y a 3 points au bout pour bien débuter l’année, mais on ne va retenir que ça. Il a manqué tout ce qu’on fait d’habitude. L’agressivité, les courses vers l’avant, le niveau technique le pressing, on a rien démontré ce soir. Ça nous sourit, mais ce n’est pas une victoire méritée. On la prend, mais on va vite devoir se remettre au boulot, car c’est insuffisant ce soir», a lancé l’ancien de l’OM. C’est plutôt clair.