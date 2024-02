Real Madrid : accord trouvé avec Alphonso Davies

Le Real Madrid est certain d’accueillir Kylian Mbappé cet été. Mais le Bondynois ne sera pas le seul joueur qui débarquera au Bernabéu au cours de ce mercato estival 2024, puisque les Merengues souhaitent enrôler d’autres joueurs, dans le secteur défensif notamment. Alphonso Davies fait par exemple partie des pistes prioritaires du club de la capitale espagnole, alors que son contrat à Munich expire en 2025. Un bail qu’il n’a, selon la presse allemande, aucune intention de prolonger…

La suite après cette publicité

De son côté, The Athletic explique que le joueur s’est déjà mis d’accord avec le Real Madrid. Un accord oral pour une arrivée en 2024 ou en 2025, scellé récemment entre l’entourage du joueur et les têtes pensantes de la direction madrilène, à savoir Juni Calafat et José Angel Sanchez. Le joueur a donné sa priorité au Real Madrid, malgré l’intérêt d’autres écuries, en Premier League notamment.

À lire

Real Madrid : le rire nerveux de Lucas Vazquez à cause de Kylian Mbappé

Le Bayern va être dur en négociations

Mis devant le fait accompli, le Bayern n’aura vraisemblablement pas d’autre choix que de s’en séparer cet été s’il souhaite récupérer un chèque. Et comme l’indique Marca, le Bayern va tout de même demander 50 millions d’euros aux Madrilènes. Un montant conséquent que Florentino Pérez cherchera à négocier à la baisse. Toujours selon le média espagnol, le Real Madrid commencera avec une offre un peu inférieure aux 35 millions d’euros, et ne veut pas faire de folies.

La suite après cette publicité

Les Merengues cherchent ainsi à renforcer leur flanc gauche, à l’heure où Ferland Mendy n’a pas encore convaincu tout le monde, et que Fran Garcia ne semble pas avoir l’étoffe d’un titulaire au Real Madrid pour l’instant. L’option Camavinga à gauche, très utilisée la saison dernière, ne semble plus d’actualité. Alphonso Davies serait donc un renfort de choix pour une équipe qui aura très fière allure la saison prochaine…