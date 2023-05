Barça : Mateu Alemany explique son choix de rester

Tout proche d’un départ du FC Barcelone, Mateu Alemany reste finalement avec les Blaugranas. Le directeur du football du club catalan était à deux pas de rejoindre Aston Villa, mais un retournement de situation a eu lieu cette semaine. Une réunion notamment avec Joan Laporta a changé la donne. Ce samedi lors du sacre avec ses supporters du Barça en Liga, l’ancien président du RCD Mallorca est revenu sur cette décision au micro de DAZN.

« La vérité est qu’Aston Villa a un projet impressionnant et a l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe, Unai Emery, mais après une réflexion personnelle, ma place est ici. C’est le plus grand club du monde et le président veut que je sois ici. Ici, j’ai eu l’affection des gens et c’est toujours important. Nous sommes conscients que le niveau d’exigence est maximal, que la saison a été excellente, mais que nous devons aller plus loin et que nous sommes obligés de faire de notre mieux en Europe, ce que nous n’avons pas réussi à faire cette année. Nous devons travailler plus dur, améliorer l’équipe et nous y travaillons. Je suis convaincu que nous ferons un nouveau pas en avant et que nous nous battrons pour tout ».

