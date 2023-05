Barça : Mateu Alemany devrait finalement rester

La suite après cette publicité

Annoncé officiellement partant du FC Barcelone au terme de la saison, Mateu Alemany va finalement faire volte-face. Le directeur du football du club catalan, qui avait annoncé son intention de vouloir donner un nouveau virage à sa carrière, était pressenti pour rallier Aston Villa ces derniers jours, jusqu’à ce que [Sport](https://www.sport.es/es/noticias/barca/mateu-alemany-reconsidera-posicion-ofrece-87487497) fasse état d’un retournement de situation.

Ce mercredi, le quotidien catalan révèle qu’une réunion entre le président du club barcelonais Joan Laporta, et Mateu Alemany en personne, devrait avoir lieu dans l’après-midi. Selon la publication, le directeur du football blaugrana aurait reconsidéré sa position et proposé ses services pour poursuivre le projet qu’il avait entamé il y a désormais deux saisons. De son côté, Jijantes indique qu’Alemany pourrait former un tandem avec Deco, qui remplacerait ainsi Jordi Cruyff.

