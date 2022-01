Dortmund : sorti blessé, Erling Haaland inquiète

Alors qu'il se déplaçait sur la pelouse de Hoffenheim, dans le cadre de la 20ème journée de Bundesliga (3-2), le BVB a dû terminer la rencontre sans Erling Haaland, sorti sur blessure. Dominateurs dès les premières minutes de jeu, les Marsupiaux ouvraient le score grâce à l'inévitable Erling Haaland concluant un magnifique mouvement collectif (0-1, 6e). Mais peu après l’heure de jeu, le buteur a dû être remplacé par Axel Witsel.

Si l'on ne sait pas encore quelle est la gravité de la blessure du buteur norvégien, cela pourrait inquiéter plus d'un supporter des Jaune et Noir, alors que le joueur de 21 ans n'a disputé que 14 rencontres cette saison en raison d'une longue blessure à la hanche. En attendant d’en savoir plus sur le Norvégien, ses coéquipiers sont parvenus à conserver le score en fin de rencontre et remontent provisoirement à trois points du Bayern Munich.