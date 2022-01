BL : Dortmund s'offre Hoffenheim, Moussa Diaby porte Leverkusen, Fribourg se relance

Après la victoire surprise de Bielefeld sur la pelouse de Francfort (2-0), la 20ème journée de Bundesliga se poursuivait ce samedi avec cinq affiches programmées à 15h30. Dans le choc du haut de tableau, le Borussia Dortmund (2e, 40 pts) se déplaçait sur la pelouse de Hoffenheim (4e, 31 pts). Au PreZero Arena, les hommes de Marco Rose démarraient tambour battant. Dominateurs dès les premières minutes de jeu, les Marsupiaux ouvraient le score grâce à l'inévitable Erling Haaland concluant un magnifique mouvement collectif (0-1, 6e). Bousculé en fin de première période, le BvB craquait finalement assez logiquement juste avant la pause sur une superbe frappe de Kramaric (1-1, 45+1e). Accroché, Dortmund reprenait l'avantage au retour des vestiaires grâce à Reus, servi par Malen (1-2, 58e). Plus hauts sur le terrain, les visiteurs faisaient même le break après un but contre son camp du malheureux Raum (1-3, 66e). Non résigné, le TSG réduisait cependant la marque grâce à l'ancien Rennais Rutter (2-3, 77e) mais Dortmund conservait bien son avantage pour revenir, provisoirement, à trois points du Bayern Munich. Avec cette courte défaite (2-3), Hoffenheim, désormais sixième, chute du podium. Troisième du championnat au coup d'envoi, le Bayer Leverkusen (3e, 32 pts) recevait quant à lui Augsbourg (16e, 19 pts). Une affiche à priori déséquilibrée au regard du bilan comptable même si ces deux formations restaient sur une défaite lors de la précédente journée. Malgré tout, la hiérarchie allait rapidement être respectée puisque Bellarabi, servi dans la surface, trouvait la faille d'une belle frappe (1-0, 9e).

Dans la foulée, Adli trouvait parfaitement Diaby qui doublait la mise avant même la fin de la première demi-heure (2-0, 24e). Dominé et mené de deux buts à la pause, Augsbourg réduisait malgré tout le score sur une reprise en première intention de Maier (2-1, 63e). En vain. Quelques secondes plus tard, Diaby s'offrait un triplé coup sur coup (65e, 69e) pour éteindre les derniers espoirs des visiteurs. Et sur un dernier but d'Alario (81e), le Bayer confortait sa place sur le podium. Augsbourg est 16ème. Dans les autres rencontres, l'Union Berlin (5e, 31 pts) et Fribourg (6e, 30 pts), tous deux prétendants au podium, affrontaient respectivement le Borussia M'Gladbach (12e, 22 pts) et Stuttgart (17e, 18 pts). Au Borussia-Park, le club de la capitale prenait d'ailleurs l'avantage peu après le quart d'heure de jeu grâce à un penalty transformé par Kruse (0-1, 18e). Menés, les Poulains ne baissaient pas la tête et parvenaient à faire leur retard juste avant la pause grâce à Kone (1-1, 41e). Tenu en échec à cinq minutes du terme, Berlin s'en remettait finalement à l'expérimenté Max Kruse, auteur d'un doublé, pour l'emporter sur le fil. Grâce à cette victoire (2-1), l'Union passe 4ème. Gladbach reste 12ème. De son côté, à l'Europa-Park Stadion, Fribourg tenait lui aussi son rang face à Stuttgart (2-0) grâce à des réalisations de Hiroki Ito, malheureux buteur contre son camp (1-0, 37e), et Schade (72e). Un succès qui permet aux hommes de Christian Streich de se hisser à la 5ème place. Stuttgart reste 17ème. Enfin à noter la deuxième victoire de la saison de Greuther Fürth, toujours lanterne rouge de Bundesliga, face à Mayence (2-1), englué à la 10ème place.

Tous les résultats de l'après-midi