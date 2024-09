Vidéo : le banger d’Aleksandar Pavlović pour l’égalisation du Bayern Munich

Ce choc de la 5e journée de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen a tenu ses promesses, du moins pendant les 45 premières minutes. Dominé, le champion d’Allemagne en titre a surpris son adversaire munichois sur un corner bonifié par Robert Andrich. Mais alors que le club rhénan pensait avoir fait le plus dur, la réponse des Bavarois a été immédiate et signée Aleksandar Pavlović.

À l’origine du corner concédé par les siens qui a mené au premier but des Pillendreher, le jeune milieu de terrain allemand s’est bien rattrapé en réalisant un superbe enchaînement contrôle de la poitrine - frappe du gauche pour clouer Lukas Hradecky et remettre l’actuel leader de Bundesliga dans la partie (39e). Un véritable banger du jeune prodige de 20 ans !