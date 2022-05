PUMA dévoile le maillot domicile du Maroc et de la Suisse pour le Mondial 2022

Le maillot domicile du Maroc pour la Coupe du monde 2022 a été officialisé ce mardi par PUMA, tout comme celui de la Suisse. La nouvelle tunique de l'Islande, non qualifiée pour le Mondial au Qatar, est aussi connue.

La collection est complète. Après avoir dévoilé une première salve de maillots lundi, dont celui de l'Italie, mais aussi du Sénégal ou encore du Ghana, PUMA remet le couvert ce mardi. Cette fois-ci, ce sont le maillot home du Maroc et de la Suisse pour la Coupe du monde 2022 qui voient le grand jour.

PUMA s'inspire de 1998 pour le Maroc

Toujours dans une optique de concevoir des tuniques au look rétro pour ses sélections, la marque allemande a puisé son inspiration dans les années 1990, et plus précisément sur les Lions de l'Atlas de 1998, pour ce nouveau kit, donc l'aspect visuel demeure là aussi classique et relativement épuré.

Le vert vient se mêler au rouge dominant de ce maillot, au niveau du col et des manches mais aussi au centre, ou deux bandes de cette couleur entourent le logo rétro de PUMA situé au centre, tout en comprenant l'écusson de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) en son sein. Les Marocains Achraf Hakimi, Amine Harit mais aussi Noussair Mazraoui arboreront ce kit lors des éliminatoires de la prochaine CAN cet été, avant la Coupe du monde 2022 en fin d'année.

La Suisse toujours en rouge et blanc

Concernant la Suisse, le rouge est aussi bien évidemment placé au centre des débats. Le maillot de la Nati possède toutefois une particularité, celle d'être composé de 10 lignes horizontales blanches, partant de la partie haute et allant jusqu'en dessous du col, s'arrêtant juste avant les logos. « Réimaginé pour une nouvelle ère, le look rétro rend hommage à la génération de joueurs qui a ramené la Suisse sur les plus grandes scènes du football mondial au milieu des années 90 », précise le communiqué de PUMA.

Le drapeau de la Suisse est placé sur la gauche, alors qu'à droite se trouve le logo de la Fédération suisse de football (ASF). Entre les deux, comme sur le kit du Maroc, on retrouve le logo de PUMA (toujours l'ancien). Ces trois entités sont bien sûr représentées en blanc, la couleur secondaire de ce maillot que porteront Granit Xhaka ou encore Xherdan Shaqiri lors de la Ligue des Nations cet été, avant le Mondial au Qatar donc.

L'Euro 2016 comme base pour l'Islande

Enfin, dernier maillot dévoilé par l'équipementier allemand ce mardi : l'Islande. Le nouveau kit home des Islandais, quarts de finalistes à l'Euro 2016, tient justement son look du championnat d'Europe des Nations s'étant déroulé en France et ayant vu le Portugal triompher au Stade de France.

Selon les termes de PUMA, cette tunique « ramène le tonnerre. » Tout vêtu de bleu, ce nouveau maillot arbore sur la partie avant gauche une large bande verticale bleu foncée, en haut de laquelle trône le logo de la Fédération islandaise de football (KSÍ). L'intérieur du col présente des petites traces de rouge, alors que le logo de PUMA est toujours bel et bien visible sur la droite du buste et au niveau des deux bras.

