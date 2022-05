PUMA dévoile son dernier maillot pour l'Italie

Absente de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'Italie a quand même droit à un nouveau maillot. PUMA a présenté ce lundi la tunique domicile que porteront les joueurs de la Squadra Azzurra cet été notamment, pour la Ligue des Nations. Il s'agit de la dernière conçue par la marque allemande avant que les Transalpins ne passent chez adidas.

Un nouveau pour la der. Si l'Italie a échoué à se qualifier pour la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive après l'édition 2018 en Russie, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas profiter d'un nouveau maillot designé par son équipementier. C'est pourquoi PUMA vient de sortir, ce lundi, le nouveau maillot que les sélections italiennes porteront au cours des six prochains mois, et ce dès cet été lors de la Ligue des Nations, qui concerne les hommes de Roberto Mancini.

En plus d'être un maillot particulier, puisqu'il ne sera pas présent lors du Mondial 2022 au Qatar, ce nouveau kit conçu par la marque allemande a une saveur particulière, puisqu'il s'agit du dernier de PUMA pour l'Italie. La Fédération italienne de football (FIGC) a en effet décidé de stopper sa collaboration longue de plus de 20 ans avec l'équipementier allemand pour s'engager aux côtés d'adidas. Les deux entités seront liées à partir du mois de janvier 2023.

Un look vintage

Mais revenons à nos moutons. La nouvelle tunique de la Squadra Azzurra se compose de deux teintes différentes du bleu traditionnellement utilisé pour ce pays. Et contrairement au dernier maillot home des Italiens, la dernière création de PUMA se veut beaucoup plus simple et épurée.

La démarcation entre le bleu clair et le bleu plus foncé s'effectue sous forme de quadrillage, délimitant la face avant en quatre parties distinctes. Un fait loin d'être anodin puisqu'à travers cette séparation, PUMA a souhaité rendre hommage à quatre générations dorées de la sélection italienne ayant marqué la nation et le sport : celles ayant remporté les deux premières Coupes du monde de l'histoire (1934 et 1938), celle portée par Paolo Rossi (1982) ainsi que la génération ayant gâché la dernière sortie de Zinedine Zidane dans le football (2006).

Le doré, comme un symbole

Quatre années historiques que l'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur du col (lui-même entouré par des fines bandes de la même couleur que celles du pays) de ce nouveau maillot, à qui les étoiles toujours présentes au-dessus de l'écusson italien doivent leur prestige.

En parlant du logo, ce dernier est entouré d'une légère couche de dorée. Une couleur qui habille également celui de PUMA, qui a choisi d'afficher sa version ancienne, et dont le célèbre animal est aussi présent au niveau des deux manches. À défaut de disputer le Mondial en fin d'année, les supporters vont pouvoir profiter de ce maillot très rapidement. L'Italie doit affronter l'Allemagne (4 juin et 14 juin), la Hongrie (7 juin) et l'Angleterre (11 juin) dans le groupe C de la Ligue des Nations.

