Bordeaux tombe face aux Herbiers et reste officiellement en N2

C’est une fin de saison dramatique qu’a connu Bordeaux en National 2. La formation de Bruno Irles a cru un moment à une saison historique après 5 victoires de suite et une première place au classement pendant que Saint-Malo perdait des points. Mais cette forme n’a pas duré et depuis, le club est sur une série chaotique avec 7 défaites lors des 9 derniers matches.

Forcément, avec cette forme, la montée était quasi morte encore plus après la défaite du week-end dernier face au leader le Stade Briochin. Il fallait maintenant sauver l’honneur pour terminer le plus haut possible même si mathématiquement la montée restait faisable (mais il fallait une succession de miracle). Cela n’a pas été le cas avec une nouvelle défaite face aux Herbiers en championnat. La 8e défaite en N2 sur les 10 derniers matches. Le Bordeaux de Gérard Lopez restera encore en N2 la saison prochaine.