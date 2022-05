Sénégal, Ghana, Uruguay... PUMA sort de nombreux maillots pour la Coupe du monde au Qatar

PUMA a présenté plusieurs nouveaux maillots de sélections nationales (Sénégal, Ghana, Égypte, Côte d'Ivoire, Uruguay...) qui seront, pour beaucoup, portés notamment lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Alors que la saison 2021-2022 vient à peine de se terminer pour la majorité des joueurs (en attendant la mi-juin et la fin des matchs des sélections nationales), celle concernant les sorties maillots ne fait que débuter. Si plusieurs tuniques de clubs ont déjà vu le jour, celles des pays vont-elles aussi être révélées au grand public dans les prochaines semaines.

Après l'Italie, PUMA continue en tout cas sur sa lancée ce lundi en dévoilant plusieurs maillots assez "rétro", tous composés de la technologie ULTRAWEAVE, en même temps. Parmi les kits présentés par la marque allemande, qui a d'ailleurs décidé d'afficher son ancien logo sur ces nouveaux modèles, on retrouve ceux de trois des six sélections qualifiées pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (Sénégal, Ghana et Uruguay), mais aussi d'autres nations africaines (Côte d'Ivoire, Égypte), ainsi que du Paraguay.

Un scapulaire pour le Sénégal

Commençons par le Sénégal, champion d'Afrique en titre. La tunique domicile se présente sous un blanc dominant, mais avec la particularité d'arborer un scapulaire relativement large sur la face avant. Cette partie en forme de V est entièrement composée des trois couleurs du pays (vert, jaune et rouge), alors que l'écusson des Lions de la Téranga s'y trouve également, tout comme le logo, version vintage donc, de PUMA.

Les couleurs du drapeau sénégalais ressortent assez vivement sur le blanc choisi par l'équipementier allemand. D'autant plus qu'on retrouve le vert, le jaune et le rouge au niveau du col ainsi que des manches de chaque côté.

Un look très épuré pour le Ghana

Toujours du côté du continent africain, on retrouve la couleur blanche dominante pour le maillot du Ghana. Très épuré, ce nouveau haut des Black Stars puise son inspiration dans les années 1990 (96-98). À noter qu'on retrouve l'étoile noire, en référence au surnom de cette sélection, entre le logo de PUMA et l'écusson du Ghana.

Comme sur celle du Sénégal présentée ci-dessus, cette tunique, qui sera portée par Thomas Partey ou encore les frères Ayew au cours des prochains mois, arbore les couleurs du drapeau national (rouge, jaune et vert) mais seulement au niveau des manches.

Du grand classique pour l'Uruguay

C'est peut-être le maillot incarnant le plus l'élément susmentionné, à savoir le style rétro donné par PUMA à ces nouveaux maillots. Le kit home de l'Uruguay se présente de manière toujours aussi classique. Le bleu ciel est évidemment mis à l'honneur, alors que des touches de blanc (col, manches) et de doré (logo de PUMA, étoiles au-dessus de l'écusson de la Céleste) viennent compléter ce maillot en harmonie.

Seul élément vraiment notable, la présence d'un seul bouton au niveau de la base du col, sur la partie bleu ciel. C'est peut-être d'ailleurs précisément ce bouton qui donne encore plus un look rétro à ce maillot qu'espèrent porter Luis Suarez et Edinson Cavani au Qatar, lors du Mondial 2022.

Et les autres...

Mais ce n'est pas tout. Le maillot de l'Égypte, écœurée par le Sénégal ces derniers mois, fait aussi partie de ce lot de nouvelles sorties du jour. Mohamed Salah et Mohamed Elneny, entre autres, porteront ainsi un maillot rouge, habillé par 8 fines lignes verticales noires et avec de légères touches de blanc (col et manches) dans les prochains mois.

Des motifs verticaux, on en retrouve également sur la nouvelle création de l'équipementier allemand pour la Côte d'Ivoire. Évidemment orange, ce maillot arbore aussi quelques touches de blanc mais surtout 9 bandes verticales qui se veulent elles plus épaisses, pour former une zone particulière sur le devant de la tunique.

Enfin, PUMA a fait dans le traditionnel pour le maillot du Paraguay, lui non plus incapable de se qualifier pour le prochain Mondial. De larges rayures rouge et blanche forment ainsi ce nouveau kit de la sélection sud-américaine.

Ces nouveaux maillots sont disponibles en pré-commande sur l'Instagram de @foot.fr, en envoyant en DM le code PUMA10 ainsi que nom + prénom + n° de téléphone !