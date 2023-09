OM : le maire de Marseille met un coup de pression à McCourt

La suite après cette publicité

Le début de saison de l’Olympique de Marseille est pour le moins chaotique. Si les résultats ne le sont pas, en coulisse, la direction est débordée et devra tôt ou tard, sans doute, trouver un nouveau coach après le départ de Marcelino. Une agitation au sein du club qui perturbe alors que certains réclament de l’ordre. C’est le cas du maire de la ville, Benoît Payan, qui a prévenu le propriétaire de l’OM.

«Je crois qu’il faut maintenant que la crise s’apaise. Il faut que chacun revienne à la raison. L’OM, c’est un club qui est très populaire. Il va falloir maintenant que Frank McCourt vienne siffler la fin de la récréation et qu’on sache où on va. Il faut donner un cap. On ne peut pas laisser un club - qui a une histoire aussi forte, des supporters aussi extraordinaires, un dirigeant qui fait ce qu’il peut dans des conditions difficiles - sans cap, sans stratégie et sans vision d’avenir. L’actionnaire principal, maintenant, on l’attend clairement sur cette question là», explique Benoît Payan sur France Info. Des propos forts qui devraient interpeller l’Américain.