L’OL dévoile son nouveau maillot extérieur 2024/25

L’Olympique Lyonnais est très actif sur le marché des transferts, la preuve avec la belle prise Georges Mikautadze officialisée ce jeudi. Mais le club rhodanien fait aussi l’actualité ce matin pour toute autre chose puisqu’il vient de présenter son nouveau maillot extérieur 2024-25.

La suite après cette publicité

Cette nouvelle tunique away est à dominance noire et présente des bandes rouges à gauche tandis qu’on retrouve du bleu sur la partie droite. En plus de ce design engagé, adidas a décidé d’apposer un motif ton sur ton, où on retrouve le logo du club « OL », avec le lion, emblème du club au centre du « O » comme sur l’écusson du club.

Les maillots, survêtements, maillots d’entrainements et autres produits officiels de l’AS Monaco sont à retrouver sur la boutique Foot.FR