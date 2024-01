Algérie, Nice : le phénix Youcef Atal veut renaître de ses cendres

D’une CAN à l’autre. En 2019, Youcef Atal a fait des débuts tonitruants lors du tournoi organisé en Égypte. Il faut dire qu’il restait sur une belle dynamique puisqu’il avait réalisé des choses très intéressantes lors de sa première saison à l’OGC Nice (30 matches, 25 en tant que titulaire, 6 buts). Logiquement titulaire au sein du onze de Djamel Belmadi à la Coupe d’Afrique des Nations, il avait donc enchaîné les bonnes prestations avant de se blesser à la clavicule lors du quart de finale face à la Côte d’Ivoire. Un coup dur pour le natif de Boghni. Mais il avait retrouvé le sourire en soulevant le trophée avec son pays ce fameux 19 juillet 2019 après la victoire face au Sénégal.

Par la suite, il a vécu des hauts et des bas avec les Aiglons, lui qui a malheureusement accumulé les blessures. Mais cette saison 2023-24, il avait été plutôt épargné. Il a ainsi joué 6 rencontres de Ligue 1 avec son équipe, dont 5 en tant que titulaire. Il a été décisif en marquant un but face à Strasbourg le 3 septembre dernier. Mais sa saison et plus largement sa vie a basculé au début du mois d’octobre. Après les attentats qui ont touché Israël, le footballeur âgé de 27 ans a utilisé ses réseaux sociaux personnels pour publier une photo de lui avec une écharpe où il était écrit "la Palestine sera libre". Rien de répréhensible a priori.

Atal a eu des ennuis

Mais par la suite, il a partagé dans sa story Instagram une vidéo du cheikh Mahmoud al-Hasanat dans laquelle ce dernier demande à Dieu d’envoyer "un jour noir sur les juifs" et "d’accompagner la main" des habitants de Gaza "s’ils jettent la pierre". Ce qui a fait polémique. Plusieurs personnalités publiques, dont le maire de Nice Christian Estrosi, mais également le CRIF ont condamné son geste. Même chose de la part de plusieurs supporters niçois. Atal, qui a supprimé sa story, a présenté ses excuses. Mais il a été suspendu jusqu’à nouvel ordre par son club. «Nous tenons à souligner que la réputation et l’unité de l’OGC Nice résulte du comportement de l’ensemble de ses salariés, qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l’institution», avait indiqué le Gym via un communiqué officiel.

La Commission de discipline de la LFP a aussi sévi. « Après saisine du Conseil National de l’Éthique de la FFF, la Commission de Discipline de la LFP prononce la sanction suivante : sept matchs de suspension ferme. La sanction prend effet à partir du mardi 31 octobre 2023 à 0h00.» L’Algérien, qui ne pouvait plus jouer à Nice jusqu’à la trêve hivernale, a accepté son sort. Néanmoins, il a pu compter sur le soutien de la FAF, qui était prête à aller au front pour le défendre. Mais le joueur n’a pas souhaité aller au bras de fer avec la Ligue de Football Professionnel. Il a continué à s’entraîner et à se maintenir en forme, tout en jouant avec les Fennecs lors des rassemblements d’octobre et novembre 2023 (4 matches, 296 minutes de jeu). Selon la presse algérienne, il a aussi pu rejoindre en avance le centre d’entraînement des Fennecs de Sidi Moussa durant le mois de décembre.

Une préparation spéciale avant la CAN

Comme Islam Slimani, qui n’avait plus de matches à jouer avec Coritiba, il a pu travailler avec des préparateurs physiques afin de se préparer au mieux à cette CAN 2023. En parallèle, il a dû gérer l’ouverture de son procès au Tribunal de Nice. Jugé pour provocation à la haine à raison de la religion, Youcef Atal, très touché à la barre, a donné sa version des faits. «J’ai partagé la vidéo parce que j’ai pensé que c’était un message de paix et que les gens sont en train de souffrir pendant cette guerre. Malheureusement, je regrette de ne pas l’avoir vue jusqu’à la fin. J’ai partagé parce que je pensais que c’était vraiment un message de paix. Je veux que les gens arrêtent de souffrir. Ça n’est pas dans mon intention d’être contre n’importe quelle personne. Malheureusement je n’ai pas fini la vidéo.» Cela était donc plus une erreur qu’une véritable volonté d’attiser la haine selon ses dires.

Condamné à 8 mois de prison avec sursis simple ainsi qu’une amende de 45.000 euros, et «une publication de la condamnation sur Nice-Matin et Le Monde aux frais du commandé», le joueur a fait appel comme révélé par nos soins. Malgré cela, il essaye de se concentrer uniquement sur le terrain comme nous l’a confié son coéquipier Sofiane Feghouli. «Youcef, c’est mon petit frère. Je suis toujours derrière lui et là pour lui, dans les bons comme dans les mauvais moments. Parfois, les réseaux sociaux peuvent causer du tort à certaines personnes. Maintenant, il doit se concentrer uniquement sur la Coupe d’Afrique car c’est de ça dont on a besoin. Il a une responsabilité vis-à-vis de tous les Algériens. Il doit être déterminé les jours de match. Tout ce qui concerne l’extra sportif, il doit le mettre de côté. Il est dans cet état d’esprit là.»

Un avenir à régler

Il a ajouté : «il est concentré à l’entraînement, il est très fort physiquement, il a beaucoup travaillé. Pendant cette période, il s’est renforcé. On espère qu’il va nous apporter un plus, qu’il va briller pour lui, pour nous, pour sa famille mais surtout pour l’Algérie.» Titulaire lors du premier match face à l’Angola, il a joué 79 minutes. Il s’est montré agressif sur son côté. Mais il a été parfois maladroit avant de piocher physiquement avant sa sortie. Samedi face au Burkina Faso, Djamel Belmadi lui a renouvelé sa confiance puisqu’il l’a inclus dans le onze de départ. Il a essayé de bien gérer défensivement. Mais il a aussi eu un peu de déchet dans son jeu offensif. Demain face à la Mauritanie, il espère évoluer à son meilleur niveau, lui qui joue gros durant cette CAN. En effet, il profite de ce tournoi pour rejouer au football. Ce qui peut aussi lui permettre d’attirer l’attention de quelques écuries, lui qui est en fin de contrat en juin prochain.

La semaine dernière, Florent Ghisolfi n’a d’ailleurs rien exclu concernant son joueur. « Youcef est sous contrat aujourd’hui, il fait partie des latéraux de l’équipe. On était déjà sur Valentin (Rosier) cet été, ça ne date pas d’aujourd’hui et de la situation de Youcef. Youcef est à la CAN, on le soutient de ce côté-là. On verra ce qui se passera d’ici la fin du mercato.» Un mercato où Nice a recruté un joueur à son poste, à savoir Valentin Rosier. Ce qui n’était pas le plan initial des Aiglons, qui attendaient plutôt cet été. Malgré cette nouvelle concurrence, Atal va rester à Nice. Il n’a pas l’intention de changer d’air cet hiver et retournera sur la Côte d’Azur une fois sa CAN terminée. Dans l’idéal, ce serait après la finale le 11 février prochain. Mais le chemin est encore long pour l’Algérie et le phénix Atal, qui veut renaître de ses cendres.