OL : John Textor n’a toujours pas payé Pierre Sage

Écarté du banc de l’OL en janvier dernier et remplacé par Paulo Fonseca, Pierre Sage n’a toujours pas perçu ses indemnités de licenciement, révèle Le Progrès. Son staff, également remercié, se trouve dans la même situation, tout comme certains prestataires externes qui n’ont pas encore été réglés.

Alors que le club n’est toujours pas certain de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, les Rhodaniens pourraient être tentés de continuer de faire traîner la situation au cours des prochains mois. De son côté, Pierre Sage a confié à The Athletic qu’il était « prêt pour un nouveau projet » dès le début de la saison prochaine, idéalement dans le Big Five européen. En attendant, le contentieux reste en suspens.