Écosse : Billy Gilmour testé positif à la Covid-19 !

C’est un très gros coup dur pour l’Écosse. Le jeune milieu de terrain Billy Gilmour, qui avait été élu homme du match lors de la rencontre face à l’Angleterre, a été testé positif à la Covid-19. Il manquera logiquement la dernière rencontre du groupe D face à la Croatie. L’international écossais de 20 ans va être isolé pendant 10 jours. L’Angleterre pourrait craindre d’avoir aussi des cas dans son effectif.

« La Fédération écossaise de football peut confirmer qu'un membre de l'équipe nationale écossaise, Billy Gilmour, a été testé positif à la COVID-19. En liaison avec Public Health England depuis que le test positif a été enregistré, Billy va maintenant s'isoler pendant 10 jours et manquera donc le match du groupe D de l'UEFA EURO 2020 contre la Croatie demain à Hampden », peut-on lire dans ce communiqué.

We can confirm that Billy Gilmour has tested positive for COVID-19.



Having liaised with Public Health England, Billy will now self-isolate for 10 days and therefore miss tomorrow’s UEFA EURO 2020 Group D match against Croatia at Hampden.https://t.co/lRNWvckqCK