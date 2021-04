Qui est Isaac, le fils de la légende Didier Drogba ?

La suite après cette publicité

Chez les Drogba, le football est une affaire de famille. Il y a bien sûr Didier, qui a écrit sa légende notamment sous les maillots de Guingamp, de l'Olympique de Marseille ou encore de Chelsea et Galatasaray. L'ancien attaquant a récolté de nombreux trophées dont quatre Premier League et une Ligue des Champions en 2012 avec les Blues. En sélection, l'Ivoirien a aussi porté les siens. Un bel exemple à suivre pour de nombreux joueurs dont son fils Isaac. Né à Vannes le 15 décembre 2000, il a attrapé le virus football comme son illustre paternel.

Des débuts sur la pointe des pieds

Et c'est outre-Manche que sa carrière a débuté. Pendant que son père défendait les couleurs de l'équipe première de Chelsea, Isaac, lui, évoluait au sein de l'académie des Blues. Il a commencé à y faire ses gammes. Mais après avoir été libéré par les pensionnaires de Stamford Bridge en 2018, il a rejoint dans la foulée l'En Avant-Guingamp. «La cellule recrutement de l’Akademi EAG est très heureuse d’enregistrer la signature d’Isaac Drogba, fils de Didier Drogba. Né à Vannes, le 15 décembre 2000 et formé à Chelsea, il intègre les U19 de l’Akademi. Nous souhaitons la bienvenue à Isaac et le plein de réussite au sein de l’EAG».

Une fierté pour le club breton qui avait vu son père Didier briller une quinzaine d'années plus tôt. L'histoire aurait pu être belle. Mais pour Drogba Jr, son passage à l'EAG n'a pas vraiment été un franc succès et n'a pas duré très longtemps. En effet, l'attaquant, qui ressemble physiquement à son père, a quitté l'EAG en juillet dernier après avoir été aperçu avec les U19 et la réserve. Quelques semaines plus tard, en août, il était mis à l'essai par l’URSL Visé, club de D3 belge. Mais il avait dû arrêter rapidement pour rentrer en Angleterre afin d'être auprès d'un proche atteint du covid.

Lancer sa carrière en Italie

Après quelques mois d'attente, Isaac Drogba, qui a toujours repoussé les avances de la fédération ivoirienne pour évoluer en sélection, a finalement rebondi en Italie. Le 8 février dernier, il a donc rejoint l'US Folgore Caratese, pensionnaire de Serie D (4ème division). Si le club n'a pas communiqué la durée de son contrat, on parle d'un bail jusqu'en juin 2021. Ce qui certain, c'est qu'à 20 ans, le jeune homme voulait enfin lancer sa carrière. Le 21 février, il effectuait sa grande première face à Saluzzo (victoire 3-1, 12 minutes). Puis il a enchaîné 28 février face à Bra (victoire 4-1, 19 minutes).

Pour son troisième match avec son club, Isaac Drogba a trouvé le chemin des filets face à Caronnese. Entré à dix minutes de la fin, il a offert la victoire aux siens. Après un coup franc pour son équipe, un coéquipier le décalait à droite et il marquait du droit dans un angle fermé avant de célébrer son but comme le faisait son père. Un père qui veille au grain et suit sa trajectoire sans pour autant vraiment s'en mêler. En Italie, un pays où son papa n'a pas joué, Isaac Drogba espère conquérir et se faire un nom et un prénom. A lui de jouer !