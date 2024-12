La réaction à chaud d’Ousmane Dembélé après Monaco-PSG

Ce soir, le Paris Saint-Germain a réalisé un gros coup. Dans son match avancé de la 18e journée de Ligue 1, le club de la capitale s’est imposé 4 buts à 2 sur le terrain de l’AS Monaco. Les Rouge et bleu avaient ouvert le score avant de se faire égaliser puis renversé par les Asémistes. Mais il en fallait plus pour déstabiliser le champion de France en titre. À l’issue du match, Ousmane Dembélé ne cachait pas sa satisfaction.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 40 16 +30 12 4 0 44 14 3 Monaco 30 16 +10 9 3 4 26 16

« C’était un match difficile, on sait que Monaco est une bonne équipe. On a tout fait pour revenir avec la victoire, ça n’a pas été facile. Franchement, je pense qu’on mérite cette victoire. On n’est jamais sorti du match. On n’a pas été concentré pendant au moins 15 minutes, on l’a payé cash contre Monaco, mais on a su rester dans le match. Les statistiques sont là, mais il fait faire mieux dans le contenu (de ses matches) », a-t-il déclaré au micro de beIN SPORTS.