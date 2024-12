L1 : le PSG renverse Monaco dans un match fou

Il y avait de la Ligue 1 ce mercredi soir avec le match avancé de la 16e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’AS Monaco. Leader, le club de la capitale avait l’occasion de prendre un peu plus le large en tête en cas de victoire sur la pelouse de Louis II. Pour l’occasion, Luis Enrique décidait d’aligner une nouvelle équipe inédite avec un trio offensif Doué, Barcola, Dembélé mais surtout Joao Neves dans un rôle de latéral gauche. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz le remplaçait à ce poste. Une équipe expérimentale face à un onze classique de l’ASM avec le quatuor offensif Golovin, Akliouche, Ben Seghir et Embolo. Et le match débutait très fort avec une première occasion signée… Achraf Hakimi. L’international marocain, deuxième du dernier Ballon d’Or africain, envoyait un centre tir qui venait terminer sa course sur le poteau de Philipp Köhn qui était battu (3e). Un peu bousculé, Monaco répondait dans la foulée grâce à Eliesse Ben Seghir. Le jeune talent monégasque, après un rush solitaire, décochait une frappe flottante que Donnarumma ne pouvait que boxer (8e).

Avant ça, Barcola avait aussi eu une occasion dans un angle fermé. Mais le premier gros fait de jeu se déroulait à la 18e minute. Après un début de match compliqué marqué par des maladresses, le latéral droit Singo avait l’occasion de se racheter en se présentant seul face à Donnarumma. Mais l’Ivoirien poussait trop son ballon et manquait son piqué. Sur son geste, sa semelle venait percuter violemment le visage du gardien italien, en sang et sonné. Mais l’arbitre François Letexier décidait de ne pas sanctionner Singo qui avait pourtant déjà un carton jaune. De quoi provoquer la colère des joueurs parisiens. Après plusieurs minutes de flottement, la rencontre reprenait et l’AS Monaco, endormi, se faisait surprendre. Achraf Hakimi, encore lui, débordait sur son couloir droit et servait Désiré Doué qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 24e). Un but qui venait aussi récompenser la domination parisienne. Hakimi ne passait pas loin du second but d’une frappe lointaine tout comme Salisu après une maladresse défensive. Mais comme face à l’OL quelques jours plus tôt, malgré sa supériorité, le PSG reculait et laissait des espaces.

Le PSG s’envole en tête de la Ligue 1

L’ASM en profitait au retour des vestiaires en revenant avec de meilleures intentions. Sur une percussion d’Akliouche, le ballon retombait sur la main de Marquinhos et l’arbitre sifflait un penalty logique. Un penalty parfaitement tiré par Eliesse Ben Seghir (1-1, 52e) malgré la bonne anticipation de Safonov. En confiance, les hommes d’Adi Hütter marquaient même un second but dans la foulée. Cette fois, c’est Embolo qui devançait légèrement Pacho et plaçait le ballon hors de portée du gardien (2-1, 60e). Mais ce but ne faisait pas vraiment douter le PSG qui égalisait dans la foulée profitant d’une nouvelle largesse défensive dans ce match. La frappe de Fabian Ruiz était mal repoussée par Köhn. Dembélé en profitait pour pousser le cuir au fond des filets (2-2, 64e). De quoi offrir une fin de match folle entre deux équipes qui se rendaient coup pour coup dans ce match.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 40 16 +30 12 4 0 44 14 3 Monaco 30 16 +10 9 3 4 26 16

Malgré l’enjeu, les deux formations laissaient des espaces dans le dos des défenses. Et après avoir manqué plusieurs opportunités, Monaco se faisait punir. Sur un corner bien frappé par Kang-in Lee, c’est l’entrant Gonçalo Ramos qui plaçait un coup de casque à bout portant (3-2, 82e). Un but qui suffisait cette fois à prendre les trois points car malgré des opportunités manquées par Minamino ou Akliouche, Monaco ne parvenait pas à revenir. C’est même le PSG qui inscrivait un nouveau but dans le temps additionnel par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. L’international français s’offrait un doublé d’un piqué et scellait le succès des siens (4-2, 90e+6). Son 8e but de la saison en L1. Avec ce succès, le PSG prend 10 points d’avance sur son adversaire du soir et sur l’OM, deuxième avec un match en moins. Monaco pourra avoir des regrets dans ce match et voit son concurrent au titre s’éloigner.