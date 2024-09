TFC - OL : la grosse frustration de Vincent Sierro après la défaite

D’abord devant au score, puis à égalité à quelques instants du coup de sifflet final, Toulouse a subi aujourd’hui une défaite cruelle face à l’Olympique Lyonnais (1-2). Grâce un bon travail de Rayan Cherki en toute fin de rencontre, Malick Fofana a permis aux Gones de repassé devant laissant les Toulousains amers. Interrogé au micro de DAZN à l’issue de la rencontre, le capitaine toulousain Vincent Sierro n’a pas caché sa déception et sa frustration.

La suite après cette publicité

«C’est frustrant. On a investi beaucoup d’énergie pendant le match, et on prend ce but à la fin. C’est vraiment décevant, car il y avait de quoi gagner ce match. On a eu les opportunités, les occasions, on a mené au score… Au final, c’est une énorme déception de ne pas prendre un point», a commenté le milieu du TFC. Toujours à la recherche de sa deuxième victoire de la saison, Toulouse pointe actuellement à la 15e au classement de Ligue 1 avec cinq points.