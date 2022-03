Barrages Mondial 2022 : la liste du Sénégal pour affronter l'Egypte

Plus d'un mois après son sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun aux dépens de l'Egypte, la Fédération Sénégalaise de Football a dévoilé ce vendredi la liste des joueurs convoqués par Aliou Cissé pour la double confrontation face aux Pharaons dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde 2022 (25 mars au Caire, 29 mars à Diamniadio).

On constate quatre changements dans la liste du sélectionneur des Lions : Alfred Gomis et Seni Dieng sont blessés et sont remplacés par Bingourou Kamara et Alioune Faty. Les défenseurs Ibrahima Mbaye et Joseph n'ont pas été convoqués, laissant la place à l'ancien Bordelais Youssouf Sabaly, de retour de blessure au Real Betis.