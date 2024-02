Serie A : la Lazio s’offre Cagliari avant son choc face au Bayern Munich

La Lazio se rassure, mais pas trop non plus, avant son duel face au Bayern Munich mercredi en C1. En déplacement en Sardaigne pour y défier Cagliari ce samedi, dans le cadre de la 24e journée de Serie A, les joueurs de Maurizio Sarri se sont imposé 3-1 malgré quelques frayeurs. Bien aidés par le but contre son camp de Deiola en première période (26e, 0-1), les Biancocelesti ont enfoncé le clou à la 50e minute de jeu grâce à Ciro Immobile, auteur de son 6e but de la saison en championnat (0-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lazio 37 23 4 11 4 8 28 24 19 Cagliari 18 24 -23 4 6 14 22 45

Mais une minute plus tard, c’est l’Italien Gianluca Gaetano qui sonnait la révolte (51e, 1-2) en réduisant l’écart. Si les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but de Provedel, Felipe Anderson scellait finalement la victoire à son équipe (65e, 1-3). Après trois matches de rang sans victoire, la Lazio se donne de l’air et remonte à la 6e place. Cagliari est 19e.