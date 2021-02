OL : les révélations de Lucas Paquetá sur sa relation avec Juninho et son avenir

Un pari pour le moment réussi. Lors du dernier mercato estival, l'Olympique Lyonnais en avait surpris plus d'un en allant recruter Lucas Paquetá, alors à l'AC Milan, contre un chèque de 20 millions d'euros. Arrivé en Lombardie avec l'étiquette de "crack" en janvier 2019, le Brésilien n'avait jamais réellement impressionné de l'autre côté des Alpes, mais Juninho, le directeur sportif rhodanien, avait flairé le bon coup.

Rapidement titularisé dans l'entrejeu par Rudi Garcia, le joueur de 23 ans a disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues pour quatre buts et une passe décisive. Même s'il semble moins bien en 2021, Lucas Paquetá reste efficace, avec trois réalisations sur les quatre derniers matches de championnat. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le natif de Rio de Janeiro réalise de bons débuts. Et il ne compte pas s'arrêter là.

«Je veux récompenser Juninho de la confiance qu'il a placée en moi»

Longuement interrogé par L'Equipe avant le choc OM-OL de dimanche soir (21h, 27e journée de Ligue 1), Lucas Paquetá a d'abord avoué qu'il ne serait pas venu si Juninho n'était pas chez les Gones. «Non. Lui a d'abord été très sincère avec moi quand il m'a appelé : il savait la période que je traversais à Milan. Mais surtout, il me connaissait avant Milan. Il savait exactement qui j'étais. Il savait que je pouvais redevenir ce joueur comme à Flamengo, un guerrier qui se bat pour l'équipe. Aujourd'hui, quand je joue, je veux récompenser Juninho de la confiance qu'il a placée en moi», a lancé l'Auriverde aux 13 sélections

Sur le terrain, l'ancien Rossonero espère donc faire plaisir au directeur sportif de l'OL. Et pas que cette saison. Car le principal concerné ne compte pas juste passer dans le Rhône : «non, je suis très heureux ici et je compte bien m'inscrire dans la durée. Ici, je suis redevenu qui je suis vraiment et j'ai retrouvé ma confiance. Je veux faire un grand championnat et je veux surtout porter ce maillot de l'OL en Ligue des champions. Avec des supporters : j'ai vraiment hâte de les découvrir dans le stade et de communier avec eux.» Vivre la C1 avec l'OL et les supporters ? Tel est le rêve de Lucas Paqueta. Et pour le moment, les Gones sont bien partis avec une troisième place en Ligue 1, et ce match à ne pas rater dans quelques heures à l'Orange Vélodrome.