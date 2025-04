OL : le message assassin de John Textor contre l’arbitrage du derby

Ce dimanche soir, la Ligue 1 nous offrait un derby qui s’annonçait haletant en clôture de la 30e journée. Groggy après une élimination tristement historique jeudi face à Manchester United, l’OL avait à cœur de se reprendre face à Saint-Etienne. Finalement, les hommes de Paulo Fonseca ont été dominés par l’ASSE en première période. Concédant l’ouverture du score de Lucas Stassin, les Lyonnais ont cru que la rencontre allait rebasculer de leur côté avec l’expulsion de l’attaquant belge pour une grosse semelle sur Corentin Tolisso.

Finalement, alors que M.Letexier avait adressé un rouge logique dans un premier temps, ce dernier s’est rétracté après visionnage de la VAR et a donné un carton jaune à Stassin alors que Tolisso a été évacué sur civière. Une décision qui a forcément fait jaser sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, John Textor, le président de l’OL, n’a pas manqué de reprendre de volée la décision arbitrale de M.Letexier : «l’arbitre sort le carton rouge, décision facile. Le VAR en a décidé autrement. L’arbitre réfléchit et l’un des cartons rouges les plus évidents qu’on ait vu est retiré… insensé.»