Droits TV : tout est encore loin d’être réglé !

Dans la matinée, un conseil d’administration devait, enfin, entériner la vente des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Seulement, tout est encore loin d’être bouclé. Si la vente des diffusions semblait totalement actée, avec beIN Sports qui paierait 100 millions d’euros pour une affiche et DAZN qui mettrait 400 millions d’euros sur la table pour 8 rencontres, il y a encore eu des rebondissements.

La suite après cette publicité

Alors qu’on voulait tout faire pour éviter ce fameux écran noir, et surtout, de possibles conséquences catastrophiques pour les finances des clubs de Ligue 1 qui sont déjà perdants par rapport aux montants reçus précédemment, ce risque existe encore. Pour l’instant, et comme le révèle le quotidien L’Equipe, il n’y a pas encore d’accord total. Si certains éléments ne sont plus sujets à discussion, comme la répartition des affiches, qui se fera « sur la base du premier choix à tour de rôle », ça coince sur d’autres points.

À lire

Strasbourg tente de finaliser le transfert de Guela Doué mais…

beIN, ça coince encore

C’est d’ailleurs plus du côté de beIN que ça temporise encore. Efffectivement, DAZN a réussi à inclure une clause de sortie au bout de deux ans dans son contrat, validée par la Ligue. Mais du côté de beIN, ça coince notamment parce que le diffuseur a l’intention de verser une partie de ces 100 millions d’euros en s’appuyant sur des sponsors du Qatar. Ce qui n’est, logiquement, pas habituel. Tout comme la durée du contrat de cinq ans ne convainc pas le groupe qatari.

La suite après cette publicité

Il souhaite aussi pouvoir sortir de ce contrat au bout de deux ans, quelle que soit la décision de DAZN. Mais la LFP ne l’entend pas de cette oreille. Des points à régler donc, et il est fort possible que tout ne soit pas conclu ce jeudi, avec une attribution partielle des droits en attendant un nouveau conseil d’administration dans un avenir proche. Pendant ce temps, les clubs attendent de pouvoir, enfin, lancer leur mercato…